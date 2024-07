Reggio Calabria, due feti morti in un armadio: indagata una 24enne

A Reggio Calabria due feti morti, avvolti in un lenzuolo, sono stati trovati in un armadio da una donna che ha subito chiamato la polizia. I sospetti degli investigatori sono puntati sulla figlia della donna, una 24enne, indagata per duplice infanticidio ed ora ricoverata. La giovane, che nei giorni scorsi si era già presentata in ospedale accusando malori, avrebbe partorito in circostanze da chiarire. Sul caso, al quale lavora la squadra mobile, la procura di Reggio Calabria ha aperto un'indagine con l'ipotesi di reato di duplice infanticidio.