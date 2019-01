Reggio Calabria, consigliere di Forza Italia fa il saluto romano in aula

Un consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria, ex candidato sindaco, Lucio Dattola, ha risposto col saluto romano e un "a noi" a bassa voce , all'appello effettuato nell'aula dell'assemblea per la verifica del numero legale. Il gesto, ripreso da una telecamera, è stato definito "gravissimo, inqualificabile e inaccettabile" dal sindaco Giuseppe Falcomatà. "Ancora più grave", ha aggiunto, "perchè accaduto all'interno dell'aula del consiglio che è la massima assise democratica. E' un vilipendio alle istituzioni".

Successivamente Lucio Dattola, con una nota, chiarisce l'accaduto: "Vengo accusato di aver fatto il saluto romano rispondendo all’appello del segretario generale del comune. Confesso di non conoscere altro modo di rispondere all’appello se non alzando un braccio per richiamare l’attenzione e, nel mio caso, gridando, perché le urla erano tante e gli animi, degli altri, non il mio, particolarmente infuocati". E aggiunge: "Il fatto che, né il segretario generale, né i tanti consiglieri di sinistra e di estrema sinistra presenti e vicinissimi a me, abbiano avuto nulla da eccepire, la dice lunga sulla dinamica esatta di quanto successo, anche perché è cosa nota che un saluto romano, perché sia tale, va effettuato con il braccio destro".