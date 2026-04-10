Reggio Calabria, i carabinieri ritrovano un anziano scomparso dopo una notte di ricerche
Determinante si è rivelato l’intervento dei militari dei “Cacciatori Calabria”
© Carabinieri
I carabinieri dopo una notte di forte apprensione hanno ritrovato un anziano scomparso a Gioiosa Ionica, Reggio Calabria. La denuncia era stata presentata da un familiare, allarmato per il mancato rientro dell'uomo che oltretutto era affetto da gravi patologie. Cruciale si è rivelata la sinergia con i vigili del fuoco e l'intervento del reparto dei Cacciatori di Calabria.
L'uomo era affetto da varie patologie
L’uomo, affetto da varie patologie, si era allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio, facendo perdere le proprie tracce. L’ultimo avvistamento lo collocava mentre si dirigeva verso una zona rurale isolata, circostanza che ha reso da subito particolarmente complesse le operazioni.
Le operazioni sono andate avanti tutta la notte
Immediata e massiccia la risposta dell’Arma, che ha attivato senza esitazione il dispositivo di ricerca: le operazioni sono andate avanti ininterrottamente per tutta la notte, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, tra cui i militari della Compagnia competente, i Nuclei Cinofili, e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. Successivamente, a rafforzare ulteriormente il dispositivo, sono intervenuti anche una squadra dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile regionale, a supporto delle ricerche nelle aree più impervie.
Determinanti i "Cacciatori di Calabria"
Determinante si è rivelato l’intervento dei militari dei “Cacciatori Calabria”, che hanno individuato l’uomo al termine di un’intensa e capillare attività di rastrellamento in un’area particolarmente difficile da perlustrare. Lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” rappresenta una delle eccellenze operative dell’Arma dei Carabinieri: un reparto altamente specializzato, addestrato per operare in contesti ostili e territori impervi, capace di garantire un contributo decisivo sia nelle attività di contrasto alla criminalità che nelle delicate operazioni di ricerca di persone scomparse.