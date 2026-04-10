Reggio Calabria, i carabinieri ritrovano un anziano scomparso dopo una notte di ricerche

Immediata e massiccia la risposta dell’Arma, che ha attivato senza esitazione il dispositivo di ricerca: le operazioni sono andate avanti ininterrottamente per tutta la notte, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, tra cui i militari della Compagnia competente, i Nuclei Cinofili, e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”. Successivamente, a rafforzare ulteriormente il dispositivo, sono intervenuti anche una squadra dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile regionale, a supporto delle ricerche nelle aree più impervie.