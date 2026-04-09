Reggio Calabria, trovato arsenale in un bunker: un arresto

I carabinieri della compagnia di Palmi, Reggio Calabria, hanno scoperto un bunker all'interno di un casolare isolato nelle campagne della Piana di Gioia Tauro. All'interno del nascondiglio, sotterraneo e celato sotto una botola perfettamente mimetizzata nel pavimento, i militari dell'Arma hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale. Gli agenti hanno rinvenuto armi da fuoco con matricola abrase e ingenti quantitativi di munizioni di vario calibro. In seguito all'operazione, un uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni.