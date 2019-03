Un lungo messaggio su Facebook, in cui diceva di aver capito la fine della loro storia e che accettava le decisioni prese dalla sua ex moglie, Maria Antonietta. A scrivere queste parole di comprensione e d’amore, il 20 gennaio scorso, è Ciro Russo, che si rivolgeva così alla donna che due giorni fa ha bruciato viva nella sua auto: “Voglio solo essere perdonato da te, ho capito che l’unica cosa che conta è la tua felicità”.



Un messaggio struggente che nasconde le intenzioni dell’uomo a un mese e mezzo dall’aggressione avvenuta a Reggio Calabria e che si conclude con una citazione: “Io so solo che chi ti vuole bene davvero, male non te ne fa”. La donna, ricoverata per le ustioni su oltre il 50% del corpo, sta lentamente migliorando ma appena ha avuto la forza per parlare ha detto di voler denunciare il suo ex marito.



A “Pomeriggio Cinque” parla anche una delle prime persone che ha soccorso Maria Antonietta dopo l’aggressione: “Era tutta bruciata, il viso, i capelli, una scena mostruosa. Poi fortunatamente è arrivata subito l’ambulanza”.