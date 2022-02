Referendum sull'eutanasia, Consulta: "Quesito inammissibile perché non si tutela la vita"

La sentenza che ha bocciato l'ammissibilità del referendum denominato "Abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)" sarà depositata nei prossimi giorni.

Cappato: "Brutta notizia, avanti con altri strumenti"

"Questa per noi è una brutta notizia, è una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungo. Una brutta notizia per la democrazia". Così Marco Cappato, dell'associazione Luca Coscioni. "Sull'eutanasia proseguiremo con altri strumenti, abbiamo altri strumenti. Come con Piergiorgio Welby e Dj Fabio. Andremo avanti con disobbedienza civile, faremo ricorsi. Eutanasia legale contro eutanasia clandestina".