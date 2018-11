Referendum Atac Roma, molti cittadini non hanno potuto votare

Si sono presentati a Roma al seggio, per votare al referendum Atac, senza la tessera elettorale. Per questo molti cittadini sono stati rimandati indietro e non hanno potuto esprimersi nella consultazione "Mobilitiamo Roma" lanciata e promossa dai radicali e da +Europa per "mettere a gara il trasporto pubblico". Ma in realtà c'è una circolare in cui il Comune spiega che la scheda non è necessaria per partecipare al voto.