Reddito di inclusione: a Napoli decine di famiglie si sono viste sospendere gli aiuti

Ai microfoni di Stasera Italia, il programma in onda ogni sera su Rete 4, il signor Eugenio racconta di non ricevere più il reddito di inclusione ma non sa per quale motivo. Nella sua situazione, a Napoli, si trovano decine di altre famiglie. L'inviato della trasmissione si reca in comune per capire quale sia il problema ed emerge un'evidenza: sarebbe troppo poco il personale per occuparsi delle pratiche caso per caso. Documenti importanti sulla base dei quali l'Inps decide se erogare o meno l'assegno.



"Sono arrivate le prime 1800 domande - testimonia una dipendente - e ognuna di noi ha dovuto seguire quaranta pratiche a testa, sono dovuti venire dall'esterno a darci una mano". Il sistema dunque è andato in tilt e in attesa di una possibile risoluzione, persone come Eugenio non riscono a ricevere una spiegazione nemmeno chiamando il numero verde dell'Inps