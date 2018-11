Reddito di cittadinanza, a Napoli e Palermo beneficiaria una famiglia su cinque

Le cifreA Crotone il 27,9% delle famiglie, una su quattro, potrebbe usufruire del reddito. La graduatoria tiene in considerazione nuclei familiari con un Isee inferiore a 9.360 euro, prerequisito necessario per accedere ai 780 euro mensili promessi dal Movimento 5 stelle. Se il capoluogo calabrese è in testa alla classifica in termini percentuali, in realtà il maggior numero di famiglie beneficiarie si trova a Napoli. Nella città campana sarebbero, infatti, quasi 230mila. Una famiglia su cinque, stessa proporzione che si verificherebbe anche a Palermo e Caltanissetta. All’estremo opposto della graduatoria ci sono invece Bolzano, Sondrio, Belluno, Verbano-Cusio-Ossola (in Piemonte) e Trento. Province dove meno del 4% dei nuclei familiari otterrebbe il reddito di cittadinanza in base all’Isee. Per rintracciare un territorio del centro Italia bisogna scorrere fino alla trentaquattresima posizione, dove si incontra Latina. La graduatoria si basa sul rapporto tra numero di potenziali beneficiari e abitanti. In base a ciò, la prima provincia del Nord che entra in classifica è Aosta, che pur con soli 6mila nuclei famigliari ipoteticamente interessati dalla legge, si posiziona trentaseiesima. In termini assoluti grandi città come Roma e Milano superano i 100mila fruitori, ma l’incidenza varia tra il 9 e il 7%.