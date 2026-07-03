Percepiscono il reddito di cittadinanza senza requisiti, 72 denunciati nel Barese

Avrebbero percepito il reddito di cittadinanza o l'assegno unico senza averne i requisiti. Sono 72 le persone denunciate in queste ore nel nord del Barese dalla guardia di finanza all'interno di una indagine del comando provinciale di Barletta- Andria -Trani. Sulla base di quanto ricostruito dai finanzieri le persone coinvolte avrebbero presentato dichiarazioni che attestavano il falso oppure in cui sarebbero state omesse variazioni di reddito o la presenza di altri beneficiari in famiglia. Il danno per le casse dello Stato ammonterebbe a 350mila euro. Secondo quanto verificato dalle fiamme gialle, coordinati dalle Procure di Trani e Foggia, in alcuni casi i benefici sono stati erogati in favore di cittadini stranieri che avrebbero attestato falsamente il possesso dei "requisiti minimi di permanenza sul territorio nazionale". In altri casi i beneficiari avrebbero "omesso o ritardato di comunicare all'Inps la variazione della situazione reddituale e patrimoniale propria o del proprio nucleo famigliare".