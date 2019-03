6 marzo 2019 21:10 Reddito di cittadinanza, primo giorno per le domande: nessun assalto In tanti hanno soltanto chiesto informazioni. Maggiori affollamenti in alcune località del Sud. In arrivo i primi ricorsi degli stranieri. Solo alle Poste il bilancio è di quasi 36mila istanze

Non c'è stato il temuto assalto agli sportelli nel giorno in cui si è aperta per tutti la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza.. Con l'avvio delle operazioni per richiedere l'accesso al trattamento il flusso è stato costante e ordinato. La maggior parte dei cittadini ha chiesto soltanto informazioni per preparare poi tutti i documenti necessari, rispettando i consigli dello scaglionamento alfabetico. Qualche coda ai Caf, ma nessuna ressa.

Il primo giorno del reddito di cittadinanza fila via dunque senza intoppi per chi è riuscito a presentare subito la domanda (circa 50mila quelli calcolati per certi dai primi dati di Caf, Poste e web) e per chi ha intasato i centralini per avere un appuntamento nei prossimi giorni. Solo alle Poste il bilancio è di quasi 36mila istanze mentre quasi 9mila hanno preferito presentare la domanda online.



Maggiore affluenza in Campania, Lombardia e Sicilia - A registrare la maggiore affluenza, almeno agli uffici postali, sono state Campania, Lombardia e Sicilia, tutte oltre le 5mila istanze. Ma ai Caf è già tutto pieno fino a fine aprile, fa sapere ad esempio la Cgil del Friuli, mentre ai centri di assistenza fiscale della Cisl sono stati messi in calendario 14mila appuntamenti solo oggi e sono state lavorate 3.500 domande, un migliaio nella sola Sicilia. Ma la Cisl è solo uno dei cinque grandi gruppi che riuniscono i Centri di Assistenza Fiscale. In totale una realtà che conta su 30mila uffici.

I potenziali beneficiari si sono presentati già di buon mattino in tutta Italia, da Torino (con già 1.300 prenotati alla sola Cisl) a Siracusa, e "un numero importante di richieste a Milano"" in particolare in periferia. Sempre dal capoluogo lombardo potrebbero partire anche i primi ricorsi contro i requisiti per gli stranieri, considerati "incostituzionali", come ha spiegato Alberto Guariso dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi).