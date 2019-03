Reddito cittadinanza, Poste consiglia: venite in ordine alfabetico

Per la presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza Poste Italiane ha predisposto un calendario per ordine alfabetico. Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Poste Pay, Marco Siracusano, sottolineando come lo "scaglionamento" rappresenti solo un suggerimento per evitare sovraffollamenti negli uffici. In base a questo calendario, la prima ondata di domande potrà essere smaltita nel giro di una decina di giorni.