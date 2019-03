4 marzo 2019 22:03 Reddito di cittadinanza, è scattato il countdown: a maggio i primi pagamenti I Caf scaldano i motori e, per evitare lʼassalto, avvisano, "Cʼè tempo fino alla fine del mese"

Reddito di cittadinanza, è scattato il conto alla rovescia. Sarà il prossimo mercoledì, 6 marzo, la data da cerchiare in rosso, perché, da quel momento, chi ne ha diritto, potrà presentare domanda per ottenere il sussidio. I primi "bonifici" arriveranno, però, maggio. L'attesa tra la richiesta e l'erogazione non deve superare i trenta giorni, ma, in fase di prima applicazione, è stato già messo in conto un possibile slittamento.

A ipotizzare il mese di maggio per i primi pagamenti è stata la Consulta dei Caf che, in assemblea, ha approvato l'ipotesi di accordo raggiunta con l'Inps sui compensi per ogni pratica elaborata.

Le prime risposte dall'Inps arriveranno via email o SMS a partire dal 26 aprile. Se il richiedente avrà diritto ai soldi, entro tre o quattro giorni, riceverà la convocazione dalle Poste per la consegna della carta elettronica sulla quale sarà accreditato l'importo dovuto. I Caf, prevedendo l'assalto agli uffici, hanno chiesto di non presentarsi tutti il 6 di marzo agli sportelli perché per le domande di aprile, c'è tempo fino alla fine del mese. Fin qui tutto chiaro, o quasi, perché non si sa ancora cosa succederà, in caso di ricorso, per mancato riconoscimento dei diritti al reddito di cittadinanza, ma la macchina si è messa in moto. Tutto da capire invece come funzionerà il resinserimento nel mondo del lavoro.