Reddito cittadinanza, Inps: respinto oltre un milione di pratiche

Su 4.359.359 domande per il reddito di cittadinanza tra aprile 2019 e settembre 2021, 1.215.251 (cioè il 27,87%), sono state respinte grazie ai controlli in fase di istruttoria dell'Inps. Sono 605.277 (il 13,88%) le pratiche in decadenza per il venir meno dei requisiti in corso di fruizione e 123.816 (il 2,84%) quelle revocate. A tutela del lavoro e nell'interesse dei propri dipendenti, l'Inps si riserva di presentare querela.