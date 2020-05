Recco (Ge), commercianti in difficoltà | Il sindaco: "L'affitto lo paga il Comune"

E' stato il sindaco in persona a scendere in campo per aiutare i commercianti di Recco, nel Levante Genovese, in ginocchio per la crisi seguita al lungo lockdown per l'emergenza coronavirus. Il primo cittadino ha fatto pubblicare on line un avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari, per il pagamento di una mensilità del canone di locazione a negozianti e imprese in difficoltà.