Recanati, entrambi hanno cambiato sesso: ora l'annuncio del matrimonio

È stato così anche per Asterio Tubaldi Maura Nardi , 41 anni a novembre, ed Emanuele Loati , 25 anni, una giovane coppia di Recanati , in provincia di Macerata, che presto si unirà in matrimonio. Ma a differenza della maggior parte delle coppie, i due ragazzi condividono l'aver vissuto un percorso di transizione di sesso. Un cammino a volte anche molto complesso.

Anche per i documenti d'identità -

il lieto fine

le nuove carte d'identità

il loro sogno d'amore

nostra unione

Maura ed Emanuele sono finalmente una donna e un uomo anche per lo Stato italiano. La loro storia - come riportano Il Resto del Carlino e Radio Erre - sembra aver trovato. Nei giorni scorsi infatti l'ufficio anagrafe del Comune di Recanati, dove entrambi vivono e lavorano, ha provveduto a rettificare e a consegnare loroa conclusione dei rispettivi percorsi di transizione, dal genere maschile al femminile per Maura, dal femminile a maschile per Emanuele. Mancava solo quest'ultimo tassello, racconta la coppia, per coronare: "Siamo una coppia e stiamo pensando allae al nostro futuro. Per noi è una cosa naturale, ma sappiamo che per molti non è così".

Un percorso difficile -

Maura

cecità

i pregiudizi delle persone

esiste un solo modo che si chiama transizione

Le cose però non sono state sempre così facili.ha intrapreso il suo percorso nel 2016, a 35 anni, quando già una rara malattia alla retina l'aveva costretta alla: è stata la prima non vedente in Italia a cambiare sesso, eppure per lei la vera disabilità con cui ha dovuto avere a che fare sono stati: "Se da un giorno all'altro non vedi più, in qualche modo puoi riorganizzare la tua vita ed è quello che ho fatto. Con l'identità di genere non puoi scendere a patti ed. Puoi lottarci per un po', ma alla fine sei costretta a cedere anche perché in ballo c'è la tua vita".

"Certi percorsi non si fanno per gioco, per noia o per esibizionismo - sottolinea Maura - ma per una autentica necessità che emerge al culmine di un

profondo malessere

Movimento transessuale di Bologna

stavo facendo la cosa giusta

". La 41enne rievoca gli ultimi sette anni e le difficoltà di quel percorso, reso possibile - ha raccontato - anche grazie al sostegno terapeutico e all'aiuto ricevuto dal: "Non è stato facile, ma sono stata sempre accompagnata dalla consapevolezza e la convinzione che", aggiunge Maura.

L'annuncio del sindaco -

li sposerò io con immenso piacere

"Abbiamo tutti accolto con piacere questa decisione, non ci sono stati pregiudizi - spiega Antonio Bravi, sindaco di Recanati - Se Maura ed Emanuele decideranno di celebrare le nozze in Comune. Siamo una comunità aperta a tutte le situazioni", ha detto il primo cittadino del piccolo comune marchigiano.