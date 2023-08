Rebellin, il camionista interrogato dal gip: "Mi scuso ma non l'ho visto"

E' durato due ore l'interrogato di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino (Vicenza).

L'uomo - appena estradato in Italia - ha risposto a tutte le domande del gip Nicolò Gianesini in merito all'incidente. Rieke si è scusato per quanto accaduto e ha ribadito di "non essersi accorto" di Rebellin.