Reati di genere, Consulta: infondati dubbi di legittimità sul "nuovo codice rosso"

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal gip del Tribunale di Modena sul "nuovo codice rosso". In particolare i dubbi riguardavano la distanza minima di 500 metri e l'obbligo di braccialetto elettronico: una normativa ritenuta potenzialmente in contrasto con il principio di individualizzazione e con la riserva di giurisdizione in materia di restrizione della libertà personale. La Corte ha sottolineato invece che il braccialetto elettronico è un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso.