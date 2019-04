Razzismo, parlano le mamme adottive: "I nostri figli vivono nella paura perché neri"

"Il razzismo è sempre esistito, adesso è stato autorizzato, sdoganato. Dunque essere razzisti e insultare le persone per strada o addirittura prenderle a schiaffi come è accaduto a Baya fa anche un po' figo". Sono le parole di una delle tante madri adottive che a Roma hanno manifestato in piazza per denunciare il clima di paura nel quale ormai vivono i loro figli e causato, non hanno dubbi, dalla politica. "Mi riferisco alla Lega e a questo clima che si è creato per via della strana alchimia tra i due partiti al governo, tutto fuorché sereno", commenta un'altra donna.



"La Lega di Salvini ha sdoganato quelli che dentro di sé si tenevano certi sentimenti. Ora si sentono in compagnia, compresi" afferma una terza nel servizio mandato in onda da "Stasera Italia". Per molte di queste madri, alimentare questo clima d'odio rientra in una precisa strategia politica. "C'è un malcontento comune che in qualche modo deve essere orientato. Salvini ha trovato un modo furbo per distogliere l'attenzione". All'accusa di ostentare in piazza i propri figli, infine, tutte rispondono con fermezza: "Questa storia del buonismo deve finire".