Atti persecutori, minacce, molestie e violenza sessuale ai danni dell'ex fidanzata. Questi i reati per i quali un 29enne di Alfonsine, nel Ravennate, è stato arrestato dai carabinieri e messo ai domiciliari in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo ha avuto atteggiamenti molesti e minacciosi, per la Procura, anche nei confronti dei familiari e dei conoscenti della donna che si è vista costretta a fare ritorno nel suo Paese d'origine.