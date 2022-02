Ravenna, morto un operaio di 44 anni: stava potando alcuni alberi

E' morto a Cervia (Ravenna) mentre stava potando alcuni pini.

L'ennesima vittima degli incidenti sul lavoro è Pierantonio Ferraresi, 44 anni, di Comacchio (Ferrara). L'operaio sarebbe precipitato a terra durante l'operazione. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, su cui indagano i carabinieri: forse all'origine della tragedia la rottura di un braccio meccanico della gru su cui l'uomo si trovava. L'operaio, che lascia due figli, lavorava per Deltambiente in un appalto per il verde pubblico.