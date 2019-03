Ravenna, coppia costretta a vivere separata dopo 60 anni d’amore a causa dei rispettivi ricoveri

Aldo e Giordana stanno insieme da più di sessant’anni ma negli ultimi mesi, a causa delle loro condizioni di salute, sono stati costretti a vivere separati. Lui, 90 anni, è stato ricoverato in una clinica del ravennate per alcune patologie, mentre lei, 86 anni, per motivi diversi è stata ricoverata in una struttura differente. E così dal passare tutti i giorni insieme sono stati costretti a "lasciarsi", almeno temporaneamente.



“Ci sentiamo tutti il giorno al telefono – ammette Giordana – ma sono io quella che scrive più lettere”. La donna è poi scoppiata a piangere quando Barbara D’Urso le ha fatto vedere suo marito intento a scriverle una lettera d’amore. L’incontro dovrebbe essere previsto tra pochi giorni e le telecamere di “Pomeriggio Cinque” ci saranno.