Ravenna, annegò la moglie malata di Alzheimer: condannato a 9 anni e 4 mesi

La procura aveva chiesto una pena di 6 anni e 2 mesi, sottolineando come la vittima non avesse mai espresso volontà di morire, ma solo di non essere ricoverata. La sentenza ha riconosciuto le attenuanti generiche, il risarcimento ai figli e la seminfermità mentale, ritenendole prevalenti sulle aggravanti del rapporto coniugale e della minorata difesa. Secondo l’accusa, si trattò di un'azione volontaria di soppressione, motivata dal timore dell’uomo di vedere la moglie abbandonata e non più curata con la stessa dedizione. Lo psichiatra incaricato dalla Corte ha parlato di "burnout da caregiver", individuando una parziale incapacità di intendere e volere.