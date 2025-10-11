Logo Tgcom24
I coniugi non sono in pericolo di vita

Ravenna, accoltella i genitori nel sonno: 14enne arrestato per tentato omicidio

Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere i due coniugi feriti. Il minore, ancora in casa, è apparso confuso

11 Ott 2025 - 18:25
© Ansa

© Ansa

Nel cuore della notte si è scagliato contro i genitori, mentre dormivano, accoltellandoli. Per questo motivo a Ravenna la polizia ha arrestato un 14enne con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. L'episodio è avvenuto in un'abitazione della periferia della città romagnola. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere i due coniugi feriti, che per fortuna non sono in pericolo di vita.

Colpiti dal figlio

 Le immediate verifiche hanno permesso agli agenti di accertare che a colpirli era stato il figlio minorenne: ancora presente all'interno dell'abitazione, il giovane era apparso confuso. L'episodio è avvenuto giovedì 9 ottobre.

Forse un gesto premeditato

 Nel corso delle indagini, condotte con il supporto della Scientifica, sono stati sequestrati due coltelli e un cellulare all'interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare una premeditazione dell'aggressione da parte del ragazzo. Ll'autorità giudiziaria minorile di Bologna ha convalidato l'arresto e ha disposto l'applicazione della misura cautelare nel locale istituto penale minorile.

