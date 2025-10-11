Ravenna, accoltella i genitori nel sonno: 14enne arrestato per tentato omicidio

Nel corso delle indagini, condotte con il supporto della Scientifica, sono stati sequestrati due coltelli e un cellulare all'interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare una premeditazione dell'aggressione da parte del ragazzo. Ll'autorità giudiziaria minorile di Bologna ha convalidato l'arresto e ha disposto l'applicazione della misura cautelare nel locale istituto penale minorile.