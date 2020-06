Ratzinger, diocesi di Ratisbona: "Tornerà a Roma lunedì mattina"

Il Papa emerito Benedetto XVI, in Baviera da giovedì per stare accanto al fratello 96enne in fin di vita, rientrerà a Roma con un volo da Monaco lunedì mattina. Lo ha annunciato il portavoce della diocesi di Ratisbona, Clemens Neck. Nei giorni scorsi sulla stampa tedesca erano emerse indiscrezioni che riferivano della scelta di Joseph Ratzinger di non rientrare in Italia per restare definitivamente nella sua Germania.