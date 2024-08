Rasura (Sondrio), esplosione in un rifugio durante il pranzo di Ferragosto

All'interno del rifugio alpino "Bar Bianco" sulle Alpi Orobie a Rasura (Sondrio), in Valtellina, è avvenuta un'esplosione durante il pranzo di Ferragosto. La deflagrazione sarebbe stata causata da un'improvvisa fuga di gas e avrebbe ferito alcune persone. Sono in corso ora le operazioni di soccorso, anche con l'elicottero, da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto anche I carabinieri per avviare le prime indagini sulle cause.