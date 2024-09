Rasa i figli con lo stemma della Juve per "fare un dispetto al nuovo compagno (romanista) dell'ex moglie", parte il processo

L'episodio, come riporta Il Messaggero, sarebbe avvenuto tra febbraio e marzo del 2022, quando i due bambini avevano 6 e 8 anni. Stando a quanto ha detto la mamma, il suo ex marito avrebbe agito per dispetto, visto che il nuovo compagno della donna è romanista. Il 53enne, invece, sostiene fosse un desiderio dei piccoli, tifosi bianconeri come il padre. "A me hanno riferito che non volevano essere conciati così, che si vergognavano", ha ribattuto la madre dal banco dei testimoni, contraddicendo la tesi difensiva dell'ex.