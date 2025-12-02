Rapine in casa, la testimonianza di Marco Iannattone: "Sono stato accoltellato e strangolato"

"Ho avuto un mancamento e caduto a terra ho subito quattro coltellate all'addome. Quella sera i miei genitori non c'erano, mio padre era a lavoro e mia madre aveva una serata karaoke. Io ero uscito di casa un'ora prima per andare dalla mia ragazza ma avevo dimenticato lo zaino di lavoro e sono rientrato per prenderlo" ha proseguito Marco Iannattone. "Nella colluttazione ho provato a difendermi, sono riuscito a togliere il passamontagna a uno dei quattro. Ero ferito gravemente ma in quel momento, anche se perdevo sangue, non sentivo molto dolore da quelle ferite. Voglio precisare una cosa: casa mia non è una villa lussuosa ma una casa popolare, non so cosa cercassero in quattro quella sera" aggiunge.