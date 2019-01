Rapina a portavalori nel Barese con ruspe e mezzi in fiamme

Una rapina è stata compiuta ad un furgone portavalori dell'Ivri nei pressi di Mellitto, nel Barese. Un commando armato ha bloccato il mezzo e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine, ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno poi utilizzato delle ruspe. Al momento non si sa se all'interno del mezzo ci fossero soldi o preziosi.