Avellino, rapina a tre furgoni portavalori: i banditi sparano e fuggono | Bottino di alcuni milioni di euro

Armati di kalashnikov, i banditi hanno intercettato i furgoni, che procedevano in direzione del capoluogo irpino, a un centinaio di metri dallo svincolo di Serino (Avellino). Ci sarebbe stato anche un conflitto a fuoco con una pattuglia della Polstrada in servizio sul raccordo. Nessuno degli agenti intervenuti sarebbe rimasto ferito.



I malviventi si sono dati alla fuga dividendosi in due gruppi - I portavalori erano diretti ad Avellino per consegnare un ingente quantitativo di denaro contante presso la sede irpina della Banca d'Italia. I banditi si sono quindi dati alla fuga dividendosi in due gruppi, uno dei quali ha rubato una Fiat Punto a una automobilista che insieme ad altre centinaia è rimasta bloccata sul raccordo. Dopo aver fatto inversione di marcia, i banditi si sono diretti verso Salerno. Sul posto gli investigatori della Dda di Napoli e il procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo.