Momenti di panico nel porto turistico di Rapallo, per l'incendio scoppiato a bordo di un grosso gommone. Le fiamme hanno avvolto in breve l'imbarcazione, che è stata trascinata fuori dal porto per evitare il propagarsi del rogo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, dei volontari del soccorso e della capitaneria di porto. Leggermente ustionata la persona che si trovava a bordo.