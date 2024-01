Rapagnano (Fermo), fabbro muore avvolto dalle fiamme

Un fabbro è morto avvolto dalle fiamme nel suo laboratorio a Rapagnano, in provincia di Fermo.

Paolo Mariani, 62 anni, stava lavorando nel seminterrato della sua abitazione quando è scoppiato un incendio che non ha lasciato scampo all'uomo, il cui corpo è stato trovato in un bagnetto adiacente il locale. Tra le ipotesi, quella che a innescare l'incendio sia stata la bombola di gas per la fiamma ossidrica.