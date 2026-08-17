Il difensore di Lavitola: "Un mese prima avvisò Ranucci sul rischio di possibili attentati"

L'avvocato Cola ha dichiarato di aver presentato ricorso il 15 agosto e, secondo i calcoli, l'udienza si dovrebbe celebrare nella settimana del 24. "Siamo qui per verificare se sia necessario integrare la dichiarazione del dottor Lavitola in vista dell'udienza di Riesame. In quella sede è possibile rendere dichiarazioni spontanee per puntualizzare o offrire un'interpretazione autentica di quanto già riferito". "I punti centrali riguardano la modalità esecutiva dell'attentato e il movente ha poi precisato il legale" ha poi precisato l'avvocato.