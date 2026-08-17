Il difensore di Lavitola: "Un mese prima avvisò Ranucci sul rischio di possibili attentati"

"Noi riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre. C'è stato, infatti, un incontro il 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati. Questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo". Lo ha riferito l'avvocato Arturto Cola prima di entrare in carcere a Rebibbia per un colloquio con Valter Lavitola mandante dell'attentato al giornalista. "A noi interessano i fatti: in sede di interrogatorio di garanzia il mio assistito ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull'attentato", ha aggiunto.
Lavitola pronto per altre dichiarazioni al Riesame
L'avvocato Cola ha dichiarato di aver presentato ricorso il 15 agosto e, secondo i calcoli, l'udienza si dovrebbe celebrare nella settimana del 24. "Siamo qui per verificare se sia necessario integrare la dichiarazione del dottor Lavitola in vista dell'udienza di Riesame. In quella sede è possibile rendere dichiarazioni spontanee per puntualizzare o offrire un'interpretazione autentica di quanto già riferito". "I punti centrali riguardano la modalità esecutiva dell'attentato e il movente ha poi precisato il legale" ha poi precisato l'avvocato.
Ranucci denuncia diffusione di un documento interno strategico a Report
"Grave diffusione di un documento interno strategico per l'azienda visto che rende pubblici i costi di una produzione di punta della Rai come Report. Presenteremo denuncia anche al comitato etico su chi in Rai abbia fornito a Il Tempo tale documentazione sensibile". Lo scrive il giornalista Sigfrido Ranucci su Facebook, allegando la notizia che gli inviati di Report annunciano querela al quotidiano Il Tempo che oggi ha pubblicato "cifre false sugli stipendi" e "a tutte le testate che riprenderanno le informazioni false e scorrette pubblicate".