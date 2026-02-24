Ramadan a Civitella di Romagna, il sindaco sul canto del muezzin a tutto volume: "Le regole vanno rispettate"

"Qualunque cosa che vìola la quiete pubblica ovviamente non si può fare indipendentemente dalla tipologia della cosa che si fa". Con queste parole è intervenuto a "Mattino Cinque" Claudio Milandri il sindaco di Civitella di Romagna, comune della provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, per rispondere alle polemiche sulla riproduzione del canto del muezzin ad alto volume da un'abitazione per il Ramadan, il periodo sacro islamico.

L'episodio è accaduto due volte, alle 18:30 e alle 21:00 e, in assenza di una moschea o di altro luogo di culto autorizzato, si configurerebbe il reato di disturbo alla quiete pubblica.