Ragusa, sequestrata la sede del commissariato di Vittoria: boss mafioso ha una quota del 50% dell'immobile

Dopo il tragico caso di cronaca, Vittoria (Ragusa) torna a far parlare di sé. L'immobile che ospita il commissariato di polizia è stato sequestrato dalla guardia di finanza nell'ambito del sequestro dei beni della famiglia Luca. La proprietà, in parte, è di Rocco Luca, figlio di Salvatore, finito in carcere assieme allo zio perché accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. L'affitto che il Viminale ogni anno paga è di 105mila euro.