I carabinieri hanno arrestato nel Ragusano nove persone, di cui quattro minorenni, accusate di sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione e porto di arma da fuoco aggravati in concorso. Le indagini riguardano il sequestro di un 19enne a Scicli (Ragusa) il 20 giugno 2024. Il ragazzo, sequestrato per un debito di droga, fu tenuto in ostaggio in un hotel di Siracusa sino all'irruzione del Gis dei carabinieri.