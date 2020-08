Ragazzi morti nel Cuneese, lo straziante addio ai quattro giovani amici

Grande commozione tra le persone che hanno partecipato ai funerali dei quattro giovanissimi amici, morti nell'incidente di Castelmagno, nel Cuneese, martedì sera. Dopo le esequie di Camilla Bessone, 16 anni, residente in frazione San Benigno, cheerleader e promessa della Nazionale, celebrate nel Duomo di Cuneo, nel pomeriggio il vescovo monsignor Piero Delbosco ha officiato le cerimonie per Samuele Gribaudo (14 anni) a San Benigno di Cuneo e per i fratelli Elia e Nicolò Martini (14 e 17 anni) a Fossano.