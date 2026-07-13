Ragazza sfregiata in metro a Milano, il fondatore dei City Angels: "Le donne si rivolgono a noi per essere accompagnate a casa"

Secondo Furlan, le cause sono molteplici: l’aumento delle persone con disturbi psichici, la diffusione delle baby gang e, soprattutto, la presenza sempre più frequente di coltelli. "Una volta, se ti aggredivano, ti tiravano un pugno. Ora è molto più facile che ti accoltellino. E una coltellata ti può uccidere", osserva, evidenziando come la disponibilità di armi bianche abbia cambiato la natura delle aggressioni.