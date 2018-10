Ragazza di 28 anni costretta su una sedia a rotelle: “Mia madre mi ha sparato e sono rimasta paralizzata”

La storia che arriva da Losanna ha dell’incredibile. Patrizia, 28enne italiana residente nella città svizzera, prova a raccontare la sua terribile storia. Il 29 giugno del 2017, sua madre le ha sparato tre colpi di pistola facendole esplodere l’aorta. È viva per miracolo, ma Patrizia una decisione forte l’ha presa immediatamente: “Ho deciso subito di perdonare mia madre. L’ho fatto più per me che per lei”. Patrizia, nonostante sia costretta da quel giorno su una sedia a rotelle, non ha perso la speranza: “Una possibilità di tornare a camminare ci sarebbe, ma l’operazione e il percorso di riabilitazione sarebbero molto costosi, circa 100mila euro”. Anche Barbara D'Urso ha lanciato un appello ai suoi telespettatori per dare una mano a Patrizia.