Ragazza accoltellata a Monza, parla un testimone: "Ha chiesto aiuto e l'ho fatta salire in auto"

All'ospedale San Gerardo di Monza una donna di 24 anni è ricoverata in gravi condizioni da lunedì 9 dicembre. La ragazza, fuori da un supermercato di Giussano, in provincia di Monza, sarebbe stata ferita con almeno una coltellata alla schiena dall'ex fidanzato Said Cherrah. "Pomeriggio Cinque" approfondisce il caso con la testimonianza dell'uomo che l'ha aiutata a fuggire dall'aggressore: "Ha chiesto aiuto e l'ho fatta salire in auto". L'ex fidanzato, fermato poche ore dopo il fatto nel Pavese, era ai domiciliari proprio per una precedente aggressione ai danni della stessa giovane e non avrebbe potuto avvicinarsi alla ragazza o raggiungere la Brianza.