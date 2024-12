Frosinone, lite tra minorenni: grave un 17enne accoltellato

A Frosinone una lite tra minorenni in strada è sfociata in un'aggressione a coltellate e ora un 17enne è ricoverato con prognosi riservata all'ospedale con ferite profonde all'addome e alla pancia. Secondo le prime ricostruzioni il giovane è stato aggredito da tre o quattro persone che poi lo hanno inseguito. Durante la sua fuga la vittima è stata fatta salire a bordo da un autista di un autobus di linea che aveva assistito all'inseguimento ed ha aperto le porte del mezzo mettendo in salvo il 17enne, di nazionalità nordafricana. A quel punto gli aggressori si sono dileguati. I carabinieri di Frosinone indagano per risalire agli aggressori e ai motivi della lite.