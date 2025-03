Raciti, torna la tesi del fuoco amico: chiesta la revisione del processo

Torna la tesi del "fuoco amico" per la morte di Filippo Raciti, l'ispettore di polizia deceduto il 2 febbraio 2007 negli scontri tra forze dell'ordine e ultras del Catania mentre alla stadio Angelo Massimino si giocava il derby con il Palermo. L'avvocato Giuseppe Lipera, difensore di Antonino Speziale, condannato per omicidio preterintenzionale, torna a sostenere che Raciti sarebbe morto per le ferite causate da una manovra errata di un Range Rover della polizia. Al centro dell'istanza la "nuova prova": due interviste a Le Iene del 2020 che parlano appunto di fuoco amico.