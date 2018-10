Quota 100, la testimonianza di Gerry: "Così mi tagliano la pensione"

Sessant'anni, al lavoro da trentotto. Sono tante le persone come Gerry, che da tempo aspettano la Quota 100 ma sono venuti a conoscenza del rovescio della medaglia: potranno sì andare in pensione prima rispetto a quanto stabilito dalla legge Fornero, tuttavia lo faranno con meno soldi. Si parla di un assegno più basso anche di un quinto rispetto a chi si ritirerà all'età di sessantasette anni. "Ho fatto un calcolo, prendero 250 euro in meno" spiega si microfoni di Stasera Italia, in onda su Rete 4. Alla mia età faccio un lavoro troppo pesante per pensare di aspettare i giusti tempi. non ho scelta".