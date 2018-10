Palermo: il comune taglia lo stipendio ai dipendenti che non pagano le tasse

Soldi decurtati dalla busta paga. Questo il provvedimento del comune di Palermo, un vero e proprio pugno di ferro verso ben 1500 dipendenti evasori. L'inviato di Stasera Italia, in onda su Rete 4, Michel Dessì è andato a far luce sulla questione: si scopre così che i cittadini morosi non hanno potuto pagare per mancanza di soldi ma questo non ferma il provvedimento messo in atto, che da novembre tratterrà parte dello stipendio di chi dal 2013 non ha fatto il proprio dovere. Un'operazione voluta dall'assessore al bilancio Antonino Gentile e che si esaurirà nel momento in cui si tornerà in pari con gli arretrati dovuti.