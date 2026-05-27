Tentativo di phishing

Tenta di avere in anticipo i quiz dei test di Medicina: denunciata una 21enne

La 21enne, è stata denunciata dalla Polizia postale per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico.

27 Mag 2026 - 09:34
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Avrebbe cercato di ottenere in anticipo i quiz del test di Medicina e Chirurgia: per questo una studentessa di 21 anni è stata denunciata dalla Polizia postale per sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico

Tenta di avere in anticipo i quiz dei test di Medicina: denunciata

 L'indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna, ha preso avvio dopo la denuncia presentata dal consorzio interuniversitario Cineca che gestisce, tra l'altro, le procedure informatiche relative ai test di ammissione ai corsi universitari di Medicina.

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L'indagine

 Una attività di indagine complessa che ha portato anche a un decreto di perquisizione nei confronti della giovane. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia Postale, la ragazza avrebbe posto in essere una mirata campagna di phishing ai danni di Cineca, predisponendo false comunicazioni email, create ad hoc per impersonare figure istituzionali al fine di ottenere illecitamente, in anticipo, le domande dei test universitari per l'accesso ai corsi in Medicina e Chirurgia.

Gli investigatori sono risaliti all'identità della presunta autrice, una studentessa fuori sede domiciliata a Roma e attualmente iscritta a una facoltà diversa. Nella perquisizione domiciliare sono stati sequestrati diversi dispositivi informatici.

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