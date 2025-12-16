Medicina, il ministero è pronto a modificare l'accesso alla facoltà

Il ministero dell'Università è pronto a modificare l'accesso degli studenti a Medicina. La proposta è arrivata da Anna Maria Bernini, che al Consiglio nazionale degli studenti universitari ha parlato dell'istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma per accedere alla facoltà. Il ministro ha escluso passi indietro, come il ritorno ai test d'ingresso, ma ha manifestato piena disponibilità a intervenire sul funzionamento del nuovo sistema già dal prossimo anno, valutando una riduzione dei programmi d'esame, l'estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli, così da garantire maggiore spazio alla didattica. È quanto si apprende da fonti interne alla riunione con i rappresentanti degli studenti.