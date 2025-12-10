Semestre aperto come l’esame di Maturità: arrivano i “venditori” di tracce del giorno prima e la Fisica toglie il sonno

Ancora più marcata è la distanza percepita tra i contenuti delle lezioni e le domande proposte. Il 31% degli studenti afferma di aver trovato molte domande inattese o “fuori programma”, mentre un ulteriore 39% ne ha individuate comunque alcune disallineate. Solo il 30% sostiene che, in teoria, “si potesse sapere tutto”. In altre parole, ben sette studenti su dieci hanno avvertito una frattura, più o meno ampia, tra ciò che è stato fatto a lezione e ciò che è stato effettivamente chiesto.