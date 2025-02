Quinto giorno di attacchi hacker filorussi a siti italiani, Leonardo tra i target

Prosegue per il quinto giorno consecutivo la campagna di attacchi hacker di gruppi filorussi ai danni di enti e aziende italiane dei settori governativo, trasporti, finanziario, energetico e della difesa. Tra i siti colpiti quelli di Leonardo, Banca d'Italia, Autorità dei trasporti, Edison, Fininvest, Parmalat. Alcuni, quelli di Edison e Leonardo, non risultano raggiungibili. Gli attacchi sono sempre di tipo Ddos con l'invio tramite bot di un alto flusso di richieste di accesso al sito per renderlo irraggiungibile.