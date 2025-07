Quindicenne scomparso a Porto Empedocle (Agrigento): ricerche in corso

Un quindicenne di Porto Empedocle è scomparso da ieri sera. Il ragazzo è stato visto l'ultima volta in compagnia di una coetanea, poi si sono perse le tracce. Non è tornato a casa e il suo cellulare è spento. Attivato il piano di ricerche per ritrovare l'adolescente: carabinieri e polizia stanno rastrellando l'intera cittadina e hanno già esteso i controlli in provincia e nel Nisseno. Il ragazzo, che compirà 16 anni a novembre, ha gli occhi e i capelli castani e ieri sera indossava una maglietta bianca e pantaloncini chiari.