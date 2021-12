Quarantene, Liguori: "Regole vanno cambiate, tamponi da riservare ai positivi"

"A me le cose sembrano molto semplici: le regole della quarantena vanno cambiate". È il parere del direttore di Tgcom24 Paolo Liguori che, a "Controcorrente", ha spiegato: "Se non venissero cambiate queste regole - spiega Liguori - chiudiamo l'Italia senza lockdown, solo per emulazione del tampone e del contagio".

Il direttore di Tgcom24 poi aggiunge: "Si fanno troppi tamponi: i più efficaci, quelli molecolari, devono essere riservati ai positivi - ha detto - perché poi mancano i reagenti. Il governo quindi deve diminuire la quarantena per i contatti vaccinati, quelli che non si sentono bene si fanno un tampone per vedere se sono positivi".